Galatasaray bu sefer de West Ham United forması giyen yıldız oyuncuyu istiyor - Haberler

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Galatasaray bu sefer de West Ham United forması giyen yıldız oyuncuyu istiyor

Galatasaray bu sefer de West Ham United forması giyen yıldız oyuncuyu istiyor

Transfer dönemine damga vuran Galatasaray, gündemine yeni bir yıldızı daha ekledi. Sarı kırmızılı ekip West Ham United forması giyen, Nikola Vlasic için atağa kalktı.

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Son olarak Lucas Torreira ve Dries Mertens gibi yıldızları kadrosuna katan Galatasaray, Erden Timur önderliğinde transfer çalışmalarına devam ediyor.

HEDEF NIKOLA VLASIC

Merakla beklenen yıldız futbolcu Evander transferini askıya alınmasından sonra yeni arayışlara yönelen yönetim, transfer sezonu kapanmadan yeni isimleri renklerine bağlamayı istiyor. Fanatik'in haberine göre ise Galatasaray, West Ham United forması giyen Nikola Vlasic ile ilgileniyor.

WOLVERHAMPTON'LA TRANSFER YARIŞI

Galatasaray'ın transfer etmek istediği yıldız oyuncu için İtalyan ve İngiliz kulüplerinin de ilgisi büyük. Güncel piyasa değeri 22 milyon Euro olan Vlasic 2021 yılında West Ham United'a 30 milyon euro bedelle transfer oldu. Geçen sezon 36 maçta forma giyen Vlasic, 1 gol atarken 3 de asiste imza attı.

Nezih Yücel Akşener
Nezih Yücel Akşener
nezihyucel.aksener@haberler.com Haberler.com - Spor

Galatasaray Spor Haberler

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