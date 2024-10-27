Galatasaray, Beşiktaş Maçı Hazırlıklarını Tamamladı
Galatasaray, Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınma ve taktik çalışmalar yapıldı.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı. Ardından iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 20.00'de RAMS Park'ta Beşiktaş'ı konuk edecek.