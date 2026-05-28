Galatasaray MCT Technic - Beşiktaş GAİN: 78-75

Turkcell Basketbol Süper Ligi Çeyrek Final ikinci maçında Galatasaray MCT Technic, sahasında Beşiktaş GAİN'i 78-75 mağlup ederek seride durumu 1-1'e getirdi.

SALON: Basketbol Gelişim Merkezi

HAKEMLER: Zafer Yılmaz, Mehmet Karabilecen, Polat, Parlak

GALATASARAY MCT TECHNİC: Rıdvan Öncel 5, Robinson 13, Palmer 4, Gillespie 1, White 17, McCollum 14, Can Korkmaz 6, Petrucelli 5, Muhsin Yaşar 13, Meeks, Buğrahan Tuncer

BEŞİKTAŞ GAİN: Dotson 13, Lemar 15, Brown 7, Morgan 8, Sertaç Şanlı 12, Mathews 11, Berk Uğurlu 4, Yiğit Arslan 1, Zizic 4

1'İNCİ PERİYOT: 21-23

DEVRE: 40-39

3'ÜNCÜ PERİYOT: 54-60

5 FAUL ALAN: 38.35 Muhsin Yaşar ( Galatasaray MCT Technic) - 39.40 Dutson ( Beşiktaş GAİN)

Maçın başında hücumda daha etkili bir görüntü çizen Beşiktaş, Lemar'ın üçlüğüyle periyodun bitimine 6.42 kala farkı çift haneler taşıdı: 4-14. Savunmada rakibini durdurmayı başaran sarı-kırmızılı ekip, Fabian White ve Muhsin Yaşar'ın sayılarıyla farkı 2'ye kadar düşürdü ve ilk periyod Beşiktaş'ın 23-21'lik üstünlüğüyle geçildi.

İkinci periyotta iki takım da savunmada etkili başladı. Sarı-kırmızılılar Petrucelli'nin 3 sayılık basketiyle ilk yarınının bitimine 8.24 kala ilk kez öne geçti: 25-23. Karşılıklı basketlerle devam eden periyotta televizyon molasına ev sahibi ekibin 32-31'lik üstünlüğüyle gidildi. Karşılıklı basketlerle devam eden maçın ilk yarısını ev sahibi ekip 40-39 önde tamamladı.

İkinci yarıda hücumda daha etkili başlayan Galatasaray MCT Technic, 7-3'lük seriyle bitime 6 dakika kala farkı 5'e çıkarttı: 47-42. Mathews ve Zizic ile üst üste sayı bulan siyah-beyazlılar 3'üncü periyodun bitimine 4.24 kala farkı 1'e indirdi: 50-49. Periyodun son dakikalarında Dotson ve Sertaç ile üst üste 3 sayılık basketler bulan Beşiktaş, final periyoduna 6 sayılık farkla önde gitti: 54-60.

Final periyodu karşılıklı basketlerle başladı. Karşılaşmanın bitimine 6.47 kala Galatasaray farkı 1'e indirdi: 61-62. Son periyotta iki takım da savunma sertliğini arttırırken, son 5 dakikaya konuk Beşiktaş GAİN'in 67-62'lik üstünlüğüyle gidildi. Sarı-kırmızılılar, bitime 2.29 kala McCollum ile serbest atış çizgisinden bulduğu sayılarla 1 sayı öne geçti: 70-69. Kalan dakikalarda hücumda daha az hata yapan sarı-kırmızılılar, maçtan 78-75'lik skorla galip ayrıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
