Futbol: Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanan Beşiktaş-Galatasaray derbisinin ilk yarısını, Osimhen'in 39. dakikada attığı golle Galatasaray 1-0 önde kapattı.

Stat: Tüpraş

Hakemler: Ozan Ergün, Anıl Usta, Mustafa Savranlar

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Murillo, Agbadou, Uduokhai, Rıdvan Yılmaz, Ndidi, Asllani, Orkun Kökçü, Cerny, Olaitan, Oh

Galatasaray : Uğurcan Çakır, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Torreira, Lemina, Sane, Sara, Barış Alper Yılmaz, Osimhen

Gol: Dk. 39 Osimhen ( Galatasaray )

Sarı kartlar: Dk. 6 Osimhen, Dk. 28 Sane ( Galatasaray ), Dk. 29 Orkun Kökçü, Dk. 31 Murillo (Beşiktaş)

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasındaki Beşiktaş- Galatasaray derbisinin ilk yarısını sarı-kırmızılı takım, 1-0 önde tamamladı.

15. dakikada Olaitan, ceza sahası sol çaprazından yayın içindeki Asllani'ye pasını çıkardı. Asllani'nin kaleyi cepheden gören noktadan yaptığı vuruşta top, az farkla dışarı çıktı.

21. dakikada ceza sahası dışından Sara'nın sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Ersin Destanoğlu'nda kaldı.

39. dakikada Galatasaray öne geçti. Sane'nin sağ iç koridordan kale önüne yaptığı ortaya boş pozisyonda kafa vuruşunu yapan Osimhen, topu filelere gönderdi: 0-1.

Galatasaray, ilk yarıyı 1-0 üstün kapattı.

Kaynak: AA / Metin Arslancan
