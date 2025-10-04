Haberler

Galatasaray Beşiktaş Derbisinde Beraberlik ile Yenilmezlik Serisini 29 Maça Çıkardı

Galatasaray, Beşiktaş ile oynadığı derbi maçta 1-1 berabere kalarak, evinde resmi maçlardaki yenilmezlik serisini 29 maça çıkardı.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray evinde karşılaştığı Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla sarı-kırmızılılar, resmi maçlarda sahasındaki yenilmezliği sürdürdü. RAMS Park'taki son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre ekibi Young Boys'a mağlup olan Cimbom, daha sonra burada Süper Lig'de 21, UEFA Avrupa Ligi'nde 5 ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de 1 olmak üzere yaptığı 29 resmi karşılaşmada 21 galibiyet, 8 beraberlik aldı. - İSTANBUL

