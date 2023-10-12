Galatasaray, Beşiktaş derbisi için hazırlıklara başladı
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş ile yapacağı derbi maçın hazırlıklarına başladı. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda sarı-kırmızılılar, pas çalışmaları ve çift kale maç yaptı.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş ile 21 Ekim Cumartesi günü yapacağı derbi maçın hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki idmanda sarı-kırmızılılar, dinamik ısınma sonrası 8'e 2 pas çalıştı.
Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, topa sahip olma çalışması ve çift kale maçla sona erdi.
Sarı-kırmızılı ekip, derbi hazırlıklarına yarın yapacağı çift idmanla devam edecek.
Kaynak: AA / Spor