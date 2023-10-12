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Galatasaray, Beşiktaş derbisi için hazırlıklara başladı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş ile yapacağı derbi maçın hazırlıklarına başladı. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda sarı-kırmızılılar, pas çalışmaları ve çift kale maç yaptı.