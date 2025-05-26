Galatasaray bayraklı paraşütüyle Fenerbahçelilerin içine daldı

Galatasaray bayraklı paraşütüyle Fenerbahçelilerin içine daldı
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Galatasaray bayraklı paraşütüyle Fenerbahçelilerin içine daldı
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Bir kişi, sarı-lacivert paraşüt ile Galatasaray bayrağı açtı ve Fenerbahçeli taraftarların arasına iniş yaptı. Sosyal medyaya düşen görüntülerde onlarca taraftarın arasında kalan kişinin dayak yediği öne sürüldü.

İlginç olay, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Sarı-lacivert renkli bir paraşütle iniş yapan bir kişi, yere indikten sonra Galatasaray bayrağı açınca olanlar oldu.

DAYAK YEDİ

Çevredeki bazı kişilerin tepki gösterdiği olayda, şahsın darbedildiği görüntüler kameralara yansıdı. Taraftarlar arasında gerginliğe neden olan olay, futbol rekabetinin zaman zaman kontrolden çıkabildiğini bir kez daha gözler önüne serdi. Olayla ilgili resmi bir açıklama yapılmazken, görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıBozkurtlar Diriliyor:

Nasıl bir ruh halindeydi acaba... kesin yürek yedi.

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Haber YorumlarıKonyali:

bir iki kedicik ezilmemistir insallah

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Galatasaray bayraklı paraşütüyle Fenerbahçelilerin içine daldı

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