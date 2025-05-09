AK Parti Genel Başkan Yardımcısı'ndan PKK kongresi yorumu: Silah bırakmalarını istiyoruz

AK Parti'den PKK kongresi sonrası dikkat çeken çıkış!
ABD'de gözaltında tutulan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk serbest bırakıldı

ABD'de gözaltında tutulan Rümeysa Öztürk'ten sevindiren haber
Pervin Buldan yanıtladı: PKK kongrede alınan kararları ne zaman açıklayacak?

PKK kongrede alınan kararları ne zaman açıklayacak?
İmralı Heyeti üyesi Ahmet Türk: PKK kongresi sonrası Bahçeli beni aradı

Devlet Bahçeli'den PKK kongresi sonrası ilk hamle geldi

Galatasaray, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Finale Yükseldi

Galatasaray, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Finale Yükseldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray, Basketbol Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'nde La Laguna Tenerife'yi 90-80 yenerek finale yükseldi. Başantrenör Yakup Sekizkök, galibiyetten dolayı oyuncularıyla gurur duyduğunu ifade etti ve kazanılan başarılara dikkat çekti.

Basketbol Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'nde İspanya temsilcisi La Laguna Tenerife'yi 90-80 yenerek finale yükselen Galatasaray'da başantrenör Yakup Sekizkök, galibiyetten dolayı oyuncularıyla gurur duyduğunu söyledi.

Yakup Sekizkök, Yunanistan'ın başkenti Atina'daki SUNEL Arena'da oynanan müsabakanın ardından AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Sert ve dengeli bir karşılaşmayı geride bıraktıklarını dile getiren Sekizkök, "Kompakt bir mücadele oldu. Sonuna kadar mücadeleyi bırakmadık. İkinci periyotta geriye düştük ama yeri gelince de sivrildik. Devreyi dengede tamamladık. Üçüncü periyotta savunmamız kusursuz işledi. Sonrasında da rakibimiz ritmini kaybetti. Son periyotta kaçırdıkları rahat atışlar da bu ritim kaybından oldu. Bu da bizim lehimize oldu. Ribauntları topladık. 1-2 pozisyon üst üste ribauntları aldılar. Oralarda biraz korktuk ama hücumda Will Cummings, James Palmer ve Buğrahan Tuncer oyunu çok iyi kontrol etti. Onları durdurduk. İstediğimiz tempoyu da getirdik. Atışları bulduk. Fauller kazanarak çizgiye de gittik." ifadelerini kullandı.

"Büyük maçlarda bireysel performanslar öne çıkıyor"

Sarı-kırmızılı oyuncuların çok büyük bir iş başardığını vurgulayan Sekizkök, "Oyuncularımla gurur duyuyorum. La Laguna Tenerife, çok iyi bir takım. Bütün devreyi önde götürdüler. Rakibimiz, namağlup bir şekilde buraya geldi. Büyük maçlarda bireysel performanslar öne çıkıyor. Ebuka Izundu, Will Cummings, Buğrahan Tuncer, James Palmer ve Göksenin Köksal'dan önemli bireysel performanslar aldık. Sadık Emir Kabaca da çok büyük katkı verdi. Roberts Blumbergs'in sakatlıktan dönüyor olmasından dolayı ona çok ihtiyacımız vardı. O da beklediğimiz oyunu sahaya yansıttı. İnşallah finalde herkes böyle katkı verir." şeklinde konuştu.

Bu noktaya geldikleri için çok gururlu olduklarını aktaran 45 yaşındaki çalıştırıcı, "Galatasaray, yıllardır bu bütçe ve kadrolarla Şampiyonlar Ligi'nde oynuyor ama bu kadar birbirine inanan bir oyuncu grubu olmamıştı. Finali kazanıp ikinci Avrupa kupasını müzemize götürürsek, çok büyük gurur duyacağız. Bunun için elimizden geleni yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Olaylı maçta Kanarya'dan kritik galibiyet! Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i 4 golle devirdi

Olaylı maçta Kanarya'dan 4 gollü kritik galibiyet
Fenerbahçe'de Tadic ve Talisca arasında gerginlik

Tadic ve Talisca arasında gerginlik! Üzerine yürüdü
Ücretli öğretmen aldığı maaşı paylaştı, rakamı görenler ikiye bölündü

Ücretli öğretmen maaşını paylaştı, rakamı görenler ikiye bölündü
Halit Ergenç mahkemede aylık gelirini açıkladı

Mahkemede aylık gelirini açıkladı! Rakam bir hayli ilginç
TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı

TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı
Lisedeki şiddet olayı 14 kişinin başını yaktı! Müdür görevden uzaklaştırıldı, 1 öğrenci tutuklandı

Okuldaki bu görüntü müdür ve yardımcısı dahil 14 kişinin başını yaktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.