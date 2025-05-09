Galatasaray, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Finale Yükseldi

Basketbol Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'nde İspanya temsilcisi La Laguna Tenerife'yi 90-80 yenerek finale yükselen Galatasaray'da başantrenör Yakup Sekizkök, galibiyetten dolayı oyuncularıyla gurur duyduğunu söyledi.

Yakup Sekizkök, Yunanistan'ın başkenti Atina'daki SUNEL Arena'da oynanan müsabakanın ardından AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Sert ve dengeli bir karşılaşmayı geride bıraktıklarını dile getiren Sekizkök, "Kompakt bir mücadele oldu. Sonuna kadar mücadeleyi bırakmadık. İkinci periyotta geriye düştük ama yeri gelince de sivrildik. Devreyi dengede tamamladık. Üçüncü periyotta savunmamız kusursuz işledi. Sonrasında da rakibimiz ritmini kaybetti. Son periyotta kaçırdıkları rahat atışlar da bu ritim kaybından oldu. Bu da bizim lehimize oldu. Ribauntları topladık. 1-2 pozisyon üst üste ribauntları aldılar. Oralarda biraz korktuk ama hücumda Will Cummings, James Palmer ve Buğrahan Tuncer oyunu çok iyi kontrol etti. Onları durdurduk. İstediğimiz tempoyu da getirdik. Atışları bulduk. Fauller kazanarak çizgiye de gittik." ifadelerini kullandı.

"Büyük maçlarda bireysel performanslar öne çıkıyor"

Sarı-kırmızılı oyuncuların çok büyük bir iş başardığını vurgulayan Sekizkök, "Oyuncularımla gurur duyuyorum. La Laguna Tenerife, çok iyi bir takım. Bütün devreyi önde götürdüler. Rakibimiz, namağlup bir şekilde buraya geldi. Büyük maçlarda bireysel performanslar öne çıkıyor. Ebuka Izundu, Will Cummings, Buğrahan Tuncer, James Palmer ve Göksenin Köksal'dan önemli bireysel performanslar aldık. Sadık Emir Kabaca da çok büyük katkı verdi. Roberts Blumbergs'in sakatlıktan dönüyor olmasından dolayı ona çok ihtiyacımız vardı. O da beklediğimiz oyunu sahaya yansıttı. İnşallah finalde herkes böyle katkı verir." şeklinde konuştu.

Bu noktaya geldikleri için çok gururlu olduklarını aktaran 45 yaşındaki çalıştırıcı, "Galatasaray, yıllardır bu bütçe ve kadrolarla Şampiyonlar Ligi'nde oynuyor ama bu kadar birbirine inanan bir oyuncu grubu olmamıştı. Finali kazanıp ikinci Avrupa kupasını müzemize götürürsek, çok büyük gurur duyacağız. Bunun için elimizden geleni yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.