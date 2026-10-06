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Galatasaray, Basketbol Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Cibona Zagreb'e 96-76 yenildi

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Galatasaray MCT Technic, Basketbol Şampiyonlar Ligi B Grubu ilk maçında deplasmanda Cibona Zagreb'e 96-76 mağlup oldu. Hırvatistan'ın Cibona Zagreb takımı, sahasında oynanan karşılaşmayı 96-76 kazanarak gruba galibiyetle başladı.

Salon: Drazen Petrovic

Hakemler: Julio Anaya (Panama), Gintaras Maciulis (Litvanya), Ilias Karpanos (Yunanistan)

Cibona Zagreb : McGill 4, Mazalin 18, Serdarusic 2, Hepa 12, Batle, 32, Loncar 2, Sikiric 2, Badzim 19, Mitchell 5

Galatasaray MCT Technic: Şehmus Hazer 3, Metu 10, Ballo 9, Ivanovic 7, Pierre 6, Robinson 2, Berkan Durmaz 2, Nikolic 13, Smailagic 13, Buğrahan Tuncer 11, Can Korkmaz

1. Periyot: 24-24

Devre: 50-42

3. Periyot: 71-61

Galatasaray MCT Technic, Basketbol Şampiyonlar Ligi B Grubu ilk maçında Hırvatistan'ın Cibona Zagreb takımına deplasmanda 96-76 mağlup oldu.

Kaynak: AA
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