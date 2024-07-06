Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve yönetimine Florya arazisi ve Galatasaray Adası için yetki verildi

Galatasaray Spor Kulübü Olağanüstü Genel Kurulu, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlendi. Genel kurul toplantısında yapılan oylamada Başkan Dursun Özbek ile yönetimine Florya arazisinin değerlendirilmesi ve Galatasaray Adası'nın yeni imar planına göre restore edilmesi konularında yetki verildi.

Başkan Özbek, oylamanın ardından üyelere teşekkür etti ve şu konuşmayı yaptı:

"Sayın Divan, değerli hazirun. Öncelikle hepinize şahsıma ve yönetimime verdiğiniz yetkilerden, gösterdiğiniz ilgiden dolayı teşekkür ediyorum. Elbette Galatasaray için bu çok önemli Genel Kurulda Galatasaray için Galatasaray'ın geleceğini oluşturacak projelerle ilgili çok güzel tartışmalar oldu. Her konuşmacıdan ileride cevaplamak üzere bazı notlar aldım. Bugün Genel Kurulda bir şey ortaya çıktı. O da şu. Demek ki eğer birbirimize konuşabiliyorsak demek ki eğer birbirimizi seviyorsak, aynı ideal uğruna hedefe gitmek üzere konuşabiliyorsak, biz çok büyük bir kulübüz. Bugün burada konsensüs ön plana çıkmıştır. Seviyeli tartışmalar ön plana çıkmıştır ve Galatasaray'ın gereğinde birleşebileceğini, yani ayrı fikirlerin de bir zaman içinde istenildiği taktirde birleşebileceğini ve tek fikir, tek yumruk haline gelebileceğini herkese gösterdik. Daha önceki konuşmamda bir konuda Genel Kuruldan özür dilemek istiyorum. Savaş kelimesini kullandım. Galatasaray'da savaş kelimesi değil, fikir ayrılığı kelimesi olması lazımdı. Onun için kusuruma bakmayın. Özür diliyorum sizden. Şu konuda hiç merak etmeyin. Gayrimenkullerimiz elbette ki çok önemli. Bize emanet. Biz bu emaneti kutsal bir emanet olarak devraldık. İnanın ki ben ve arkadaşlarım kendi malımıza verdiğimiz değerden daha fazla değer vererek bunların değerlendirmesini yapacağız. Onun için bu güzel geçen Genel Kurulumuzda bize, bana ve Yönetim Kuruluna verdiğiniz yetkilerden dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Bize olan itimadınıza teşekkür ediyorum. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Hoşça kalın."