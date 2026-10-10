Galatasaray, Barcelona maçı hazırlığında Okan Buruk yönetiminde çift kale maç yaptı

Galatasaray, Barcelona maçı hazırlığında Okan Buruk yönetiminde çift kale maç yaptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde evinde Barcelona ile oynayacağı maçın hazırlıklarına antrenmanla başladı. Okan Buruk yönetimindeki idman, dinamik ısınma, 8'e 2 pas ve topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi; sarı-kırmızılılar yarın saat 17.00'de çalışacak.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İspanyol ekibi Barcelona ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı ve iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.
Sarı-kırmızılılar yarın saat 17.00'de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı