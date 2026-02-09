Galatasaray, Barcelona'dan istedi! 30 milyon euro bonservis, kazandığının 3 katı maaş

Ara transfer döneminde Noa Lang, Yaser Asprilla, Sacha Boey, Renato Nhaga ve Can Armando Güner'i transfer eden Galatasaray ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

MARC BERNAL İÇİN TEKLİF YAPILDI

İspanyol basınında yer alan haberlere göre; Galatasaray, ara transfer döneminde Barcelona forması giyen 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Marc Bernal için Barcelona'ya teklifte bulundu. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un genç oyuncuyu çok istediği ve Başkan Dursun Özbek'in bu transfer için bizzat yetki verdiği belirtildi.

30 MİLYON EURO BONSERVİS

Haberde, Galatasaray'ın Bernal için 30 milyon Euro bonservis bedeli önerdiği, oyuncuya da mevcut maaşının 3 katını teklif ettiği belirtildi. Ancak transferde şimdilik sonuç alınamadığı, yaz transfer döneminde yeniden girişimlerin olabileceği ifade edildi.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Barcelona formasıyla 18 maça çıkan Marc Bernal, 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Genç oyuncunun Barcelona ile 2029 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor.