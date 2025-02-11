Galatasaray, aynı gün 12 oyuncu birden transfer etti

Galatasaray'da geleceğe yönelik önemli bir hamle geldi. Altyapısıyla büyük ün kazanan Altınordu da akademi takımları kapatılıyor. Yaşanan bu gelişme üzerine sarı kırmızılı kulüp, önemli bir adım attı.

12 OYUNCU, GALATASARAY'A GELDİ

Gökay Akpınar'ın haberine göre; Altınordu'nun altyapı takımlarını dağıtması sonrası Galatasaray, bugün 12 oyuncunun lisansını aldı.

İşte o oyuncular;