Galatasaray, bu alanda Avrupa'da 1 numara

Beşiktaş derbisinde iki golü de duran toptan bulan Galatasaray'ın eline bu alanda Avrupa'da da eline su dökebilen hiçbir takım yok.

AVRUPA'DA 1 NUMARA

Süper Lig'de maç başı 3 gol atan Galatasaray'ın duran toplardaki başarısının Avrupa'da da eşi benzeri yok. Geçen sezon bu alanda 15 golle ligin en iyisi olan san-kırmızılılar, bu yıl ligde attığı 29 golün 11'ini serbest vuruş, korner veya taç atışının devamında kaydetti.

DEVLERİ GERİDE BIRAKTI

Geçen yıldan bu yana 26 gol bulan Cimbom, duran top gollerinde Avrupa'nın zirvesine çıktı. 23'er golle Arsenal, Everton ve Leverkusen'in takip ettiği Galatasaray, 19'ar gol kaydeden Manchester City ve Bayern Münih gibi devleri geride bıraktı.

DİĞER GOLLERİN DAĞILIMI

11 duran top golüyle şov yapan Galatasaray'ın diğer gollerinin 13'ü akan oyundan, 2'si kontrataktan, 1'i penaltıdan ve 2'si ise rakiplerinin topu kendi kalesine göndermesiyle buldu.