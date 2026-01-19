Galatasaray, Atletico Madrid maçı hazırlıklarını sürdürdü

Haberler

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid ile karşılaşacak Galatasaray, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenmanda milli takımdan dönen Victor Osimhen de yer aldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid ile karşılaşacak Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasında Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenmanın dinamik ısınmayla başladığı belirtildi.

Taktik çalışmayla tamamlanan idmanda milli takımdan dönen Victor Osimhen de yer aldı.

Galatasaray, Atletico Madrid mücadelesinin hazırlıklarını yarınki antrenmanla tamamlayacak.

