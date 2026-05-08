Galatasaray, Antalyaspor maçına hazır
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirdi. Antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınma ve taktik çalışmalarla tamamlandı.
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında yarın saat 20.00'de RAMS Park'ta Antalyaspor'u konuk edecek. - İSTANBUL
