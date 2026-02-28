Futbol: Trendyol Süper Lig

Stat: RAMS Park

Hakemler: Ali Şansalan, Bersan Duran, Murat Altan

Galatasaray : Uğurcan Çakır, Boey, Singo, Sanchez, Eren Elmalı, Torreira (Dk. 79 İlkay Gündoğan), Sara (Dk. 87 Asprilla), Barış Alper Yılmaz (Dk. 66 Lemina), Sane, Lang (Dk. 79 Jakobs), Osimhen (Dk. 87 Icardi)

Corendon Alanyaspor : Victor, Hadergjonaj, Lima (Dk. 82 Fatih Aksoy), Aliti, Ümit Akdağ, Makouta (Dk. 82 Enes Keskin), Janvier, Ruan, Hwang (Dk. 73 İbrahim Kaya), Meschack (Dk. 62 Hagi), Mounie (Dk. 82 Güven Yalçın)

Goller: Dk. 45+2 Boey, Dk. 58 Torreira, Dk. 83 Osimhen ( Galatasaray ), Dk. 49 Mounie (Corendon Alanyaspor )

Sarı kartlar: Dk. 26 Lima, Dk. 55 Aliti, Dk. 72 Makouta (Corendon Alanyaspor ), Dk. 73 Lang, Dk. 90+3 Singo ( Galatasaray )

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında konuk ettiği Corendon Alanyaspor'u 3-1 yendi.

46. dakikada sağ kanatta topla buluşan Hadergjonaj'ın ceza sahası içine gönderdiği ortada iyi yükselen Makouta kafayı vurdu. Meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta çıktı.

49. dakikada Corendon Alanyaspor beraberliği sağladı. Makouta'nın pasında sağ kanatta topla buluşan Hadergjonaj, ceza sahası içindeki Mounie'ye ortaladı. Bu futbolcunun kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kalecinin solundan filelere gitti: 1-1.

58. dakikada Galatasaray yeniden öne geçti. Sara'nın kafayla indirdiği meşin yuvarlağı alan Osimhen, düzeltip röveşata yaptı. Savunmadan seken top, Torreira'nın önünde kaldı. Bu futbolcu, yakın mesafeden sert bir vuruşla topu filelere gönderdi: 2-1.

62. dakikada Alanyaspor etkili geldi. Hwang'ın pasında sağ kanatta topla buluşan Makouta, ceza yayı üzerine hareketlenen Mounie'ye pasını aktardı. Bu futbolcunun bekletmeden vuruşunda, top az farkla yandan dışarı çıktı.

81. dakikada orta sahada kontrol ettiği topla rakip ceza sahası önüne gelen Sane, meşin yuvarlağı Osimhen'le buluşturdu. Nijeryalı futbolcu, ceza sahası sağ çaprazında kaleciyle karşı karşıya kaldı. Osimhen'in aşırtma vuruşunda, kaleci Victor son anda gole izin vermedi.

83. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Alanyaspor kalecisi Victor'un hatalı pasında araya giren Osimhen, kaleciyi çalımlayıp meşin yuvarlağı filelere yolladı: 3-1.

Müsabaka, Galatasaray'ın 3-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.