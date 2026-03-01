Galatasaray, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 4. haftasında deplasmanda oynayacağı Corendon Alanyaspor maçı için antrenmanlara başladı. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, dinamik ısınma, pas çalışması ve çift kale maç ile tamamlandı.
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 4. haftasında deplasmanda oynayacağı Corendon Alanyaspor maçı hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı ve 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.
Sarı-kırmızılılar yarın saat 13.00'te yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak ve Alanya'ya hareket edecek. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı