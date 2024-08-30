Galatasaray, Adana'ya geldi
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Adana Demirspor ile oynayacağı maç için Adana'ya geldi. Uçaktan inen sarı-kırmızı kafileyi taraftarlar karşıladı. Maç yarın saat 21.45'te başlayacak.
- Galatasaray, Adana'ya geldi
ADANA - Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında yarın Adana Demirspor ile oynayacağı karşılaşma için Adana'ya geldi.
Uçakla İstanbul'dan Çukurova Uluslararası Havalimanı'na inen sarı-kırmızı kafileyi taraftarlar karşıladı. Taraftarlar, futbolculara sevgi gösterisinde bulundu. Galatasaray kafilesi, daha sonra konaklayacağı otele gitmek üzere otobüsle havalimanından ayrıldı.
Yeni Adana Stadı'nda yarın saat 21.45'te başlayacak karşılaşmayı hakem Kadir Sağlam yönetecek.
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