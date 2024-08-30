- Galatasaray, Adana'ya geldi

ADANA - Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında yarın Adana Demirspor ile oynayacağı karşılaşma için Adana'ya geldi.

Uçakla İstanbul'dan Çukurova Uluslararası Havalimanı'na inen sarı-kırmızı kafileyi taraftarlar karşıladı. Taraftarlar, futbolculara sevgi gösterisinde bulundu. Galatasaray kafilesi, daha sonra konaklayacağı otele gitmek üzere otobüsle havalimanından ayrıldı.

Yeni Adana Stadı'nda yarın saat 21.45'te başlayacak karşılaşmayı hakem Kadir Sağlam yönetecek.