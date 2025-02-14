Galatasaray-Adana Demirspor maçının hakemi hakkında karar çıktı

Büyük olaylara sahne olan Galatasaray - Adana Demirspor maçının hakemi Oğuzhan Çakır'a bu hafta maç verilmedi. Adana Demirspor'un sahadan çekildiği mücadelede tartışmalı penaltı pozisyonunda başrol oynayan Çakır'ın bir süre dinlendirileceği öğrenildi.

BİR SÜRE DİNLENDİRİLECEK

Galatasaray'ın yıldızı Mertens'in tartışmalı pozisyonunda penaltı çalan Oğuzhan Çakır'a MHK bu hafta maç vermedi. Bir süre dinlendirileceği öğrenilen Oğuzhan Çakır'a küçük çaplı bir ceza verildi.

GÜNLERCE KONUŞULDU

Rakip takım taraftarları tarafından eleştiri yağmuruna tutulan Oğuzhan Çakır'ı korumak için böyle bir karar veren MHK'nın tecrübeli hakemin performansından memnun olduğu ve dinlendirildikten sonra görevine devam edeceği öğrenildi.