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Galatasaray-Adana Demirspor maçının hakemi hakkında karar çıktı

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Galatasaray ile Adana Demirspor arasında gerçekleşen ve büyük olaylara sahne olan maçın hakemi Oğuzhan Çakır'a bu hafta maç verilmedi. Çakır'ın bir süre dinlendirileceği belirtildi. Hakemin performansından memnun olan Merkez Hakem Kurulu'nun eleştirilere karşı Çakır'ı korumak için böyle bir karar aldığı ve dinlendirildikten sonra görevine devam edeceği öğrenildi.

Büyük olaylara sahne olan Galatasaray - Adana Demirspor maçının hakemi Oğuzhan Çakır'a bu hafta maç verilmedi. Adana Demirspor'un sahadan çekildiği mücadelede tartışmalı penaltı pozisyonunda başrol oynayan Çakır'ın bir süre dinlendirileceği öğrenildi.

BİR SÜRE DİNLENDİRİLECEK

Galatasaray'ın yıldızı Mertens'in tartışmalı pozisyonunda penaltı çalan Oğuzhan Çakır'a MHK bu hafta maç vermedi. Bir süre dinlendirileceği öğrenilen Oğuzhan Çakır'a küçük çaplı bir ceza verildi.

GÜNLERCE KONUŞULDU

Rakip takım taraftarları tarafından eleştiri yağmuruna tutulan Oğuzhan Çakır'ı korumak için böyle bir karar veren MHK'nın tecrübeli hakemin performansından memnun olduğu ve dinlendirildikten sonra görevine devam edeceği öğrenildi.

Galatasaray-Adana Demirspor maçının hakemi hakkında karar çıktı
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıTIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

Galatasaray'da bayraklar yarıya indi 1 hafta Florya'da Milli Yas ilan edildi.

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Haber YorumlarıOnur Yener:

Madalya taksaydınız bari...

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