Galatasaray'a transferde 80 milyon euroluk şok
Galatasaray'ın devre arası transfer çalışmaları için gözüne kestirdiği Sporting'in genç stoperi Ousmane Diomande için talep edilen astronomik rakam, sarı-kırmızılıların planlarını zora soktu. Diomande'nin sözleşmesinde 80 milyon euroluk serbest kalma maddesi bulunuyor ve Sporting'in bu rakamı 40-60 milyon euroya indirmeyeceği belirtiliyor.
Devre arası transfer çalışmaları için harekete geçen Galatasaray'a Portekiz'den kötü haber geldi. Sporting'in genç stoperi Ousmane Diomande için talep ettiği astronomik rakam, sarı-kırmızılıların planlarını zora soktu.
PORTİZEK BASINI DUYURDU: DİOMANDE LİSTEDE
Galatasaray'ın, Sporting'in 21 yaşındaki yıldız stoperi Ousmane Diomande ile ilgilendiği iddiası Portekiz basınında geniş yer buldu. Son haftalarda ligde puan kayıpları yaşayan ancak Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam eden sarı-kırmızılılar, devre arası için savunmaya takviye arayışındaydı.
SERBEST KALMA BEDELİ: 80 MİLYON EURO
Haberde, Diomande transferinin Galatasaray açısından neredeyse imkansız olduğu vurgulandı. Genç savunmacının sözleşmesinde 80 milyon euroluk serbest kalma maddesi bulunduğu aktarıldı. Sporting'in, pazarlığa otursa bile 40-60 milyon euro aralığından aşağı inmeyeceği belirtiliyor. Bu rakamların Galatasaray için ulaşılması güç olduğu ifade edilirken, Portekizlilerin adeta "tok satıcı" tavrıyla hareket ettiği yazıldı.
SPORTING: EN ÖNEMLİ KOZLARIMIZDAN BİRİ
Portekiz medyası, Diomande'nin kulübün geleceğinde kilit rol oynayan oyunculardan biri olduğunu ve Sporting'in onu kolay kolay elden çıkarmayı düşünmediğini belirtti.
TRANSFER ŞANSI ÇOK DÜŞÜK
Seyircileri heyecanlandıran bu iddia, istenen rakamların açıklanmasıyla kısa sürede yerini hayal kırıklığına bıraktı. Galatasaray'ın Diomande için bu seviyelerde bir bütçe ayırması beklenmiyor. Sarı-kırmızılı yönetim savunmaya takviye arayışlarını daha uygun maliyetli alternatifler üzerinden sürdürecek.