Galatasaray'a transferde 80 milyon euroluk şok

Devre arası transfer çalışmaları için harekete geçen Galatasaray'a Portekiz'den kötü haber geldi. Sporting'in genç stoperi Ousmane Diomande için talep ettiği astronomik rakam, sarı-kırmızılıların planlarını zora soktu.

PORTİZEK BASINI DUYURDU: DİOMANDE LİSTEDE

Galatasaray'ın, Sporting'in 21 yaşındaki yıldız stoperi Ousmane Diomande ile ilgilendiği iddiası Portekiz basınında geniş yer buldu. Son haftalarda ligde puan kayıpları yaşayan ancak Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam eden sarı-kırmızılılar, devre arası için savunmaya takviye arayışındaydı.

SERBEST KALMA BEDELİ: 80 MİLYON EURO

Haberde, Diomande transferinin Galatasaray açısından neredeyse imkansız olduğu vurgulandı. Genç savunmacının sözleşmesinde 80 milyon euroluk serbest kalma maddesi bulunduğu aktarıldı. Sporting'in, pazarlığa otursa bile 40-60 milyon euro aralığından aşağı inmeyeceği belirtiliyor. Bu rakamların Galatasaray için ulaşılması güç olduğu ifade edilirken, Portekizlilerin adeta "tok satıcı" tavrıyla hareket ettiği yazıldı.

SPORTING: EN ÖNEMLİ KOZLARIMIZDAN BİRİ

Portekiz medyası, Diomande'nin kulübün geleceğinde kilit rol oynayan oyunculardan biri olduğunu ve Sporting'in onu kolay kolay elden çıkarmayı düşünmediğini belirtti.

TRANSFER ŞANSI ÇOK DÜŞÜK

Seyircileri heyecanlandıran bu iddia, istenen rakamların açıklanmasıyla kısa sürede yerini hayal kırıklığına bıraktı. Galatasaray'ın Diomande için bu seviyelerde bir bütçe ayırması beklenmiyor. Sarı-kırmızılı yönetim savunmaya takviye arayışlarını daha uygun maliyetli alternatifler üzerinden sürdürecek.