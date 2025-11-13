Haberler

Galatasaray'a transferde 80 milyon euroluk şok

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Galatasaray'a transferde 80 milyon euroluk şok Haber Videosunu İzle
Galatasaray'a transferde 80 milyon euroluk şok
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray'ın devre arası transfer çalışmaları için gözüne kestirdiği Sporting'in genç stoperi Ousmane Diomande için talep edilen astronomik rakam, sarı-kırmızılıların planlarını zora soktu. Diomande'nin sözleşmesinde 80 milyon euroluk serbest kalma maddesi bulunuyor ve Sporting'in bu rakamı 40-60 milyon euroya indirmeyeceği belirtiliyor.

  • Galatasaray'ın transfer hedefi olan Sporting'in stoperi Ousmane Diomande'nin sözleşmesinde 80 milyon euroluk serbest kalma maddesi bulunuyor.
  • Sporting, Diomande için pazarlıkta 40-60 milyon euro aralığından aşağı inmeyeceğini belirtiyor.
  • Galatasaray'ın Diomande transferi için bu seviyelerde bir bütçe ayırması beklenmiyor.

Devre arası transfer çalışmaları için harekete geçen Galatasaray'a Portekiz'den kötü haber geldi. Sporting'in genç stoperi Ousmane Diomande için talep ettiği astronomik rakam, sarı-kırmızılıların planlarını zora soktu.

PORTİZEK BASINI DUYURDU: DİOMANDE LİSTEDE

Galatasaray'ın, Sporting'in 21 yaşındaki yıldız stoperi Ousmane Diomande ile ilgilendiği iddiası Portekiz basınında geniş yer buldu. Son haftalarda ligde puan kayıpları yaşayan ancak Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam eden sarı-kırmızılılar, devre arası için savunmaya takviye arayışındaydı.

SERBEST KALMA BEDELİ: 80 MİLYON EURO

Haberde, Diomande transferinin Galatasaray açısından neredeyse imkansız olduğu vurgulandı. Genç savunmacının sözleşmesinde 80 milyon euroluk serbest kalma maddesi bulunduğu aktarıldı. Sporting'in, pazarlığa otursa bile 40-60 milyon euro aralığından aşağı inmeyeceği belirtiliyor. Bu rakamların Galatasaray için ulaşılması güç olduğu ifade edilirken, Portekizlilerin adeta "tok satıcı" tavrıyla hareket ettiği yazıldı.

Galatasaray'a transferde 80 milyon euroluk şok

SPORTING: EN ÖNEMLİ KOZLARIMIZDAN BİRİ

Portekiz medyası, Diomande'nin kulübün geleceğinde kilit rol oynayan oyunculardan biri olduğunu ve Sporting'in onu kolay kolay elden çıkarmayı düşünmediğini belirtti.

TRANSFER ŞANSI ÇOK DÜŞÜK

Seyircileri heyecanlandıran bu iddia, istenen rakamların açıklanmasıyla kısa sürede yerini hayal kırıklığına bıraktı. Galatasaray'ın Diomande için bu seviyelerde bir bütçe ayırması beklenmiyor. Sarı-kırmızılı yönetim savunmaya takviye arayışlarını daha uygun maliyetli alternatifler üzerinden sürdürecek.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
MSB, 20 askerimizin şehit olduğu kaza sonrası C-130'ların uçuşunu durdurdu

20 askerimizin şehit olduğu kaza sonrası C-130'larla ilgili yeni karar
Gürcistan'da düşen uçakta son şehidimizin naaşına da ulaşıldı

Son şehidimizin naaşına da ulaşıldı
TOKİ kampanyasına başvuranların beklediği haber geldi

TOKİ kampanyasına başvuranların beklediği haber geldi
10 Kasım'da sirenler çalarken halay çeken işçiler gözaltına mı alındı?

10 Kasım'da saat 9'u 5 geçe halay çeken işçilerle ilgili bomba iddia
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıÇelik Mustafa:

Doğru rehberlik olmadan hisse senetlerine körü körüne yatırım yapmayın. Kendi başıma işlem yapmaya çalışırken çok para kaybettim, ancak Analist Nelson devreye girdiğinden beri büyük kârlar elde ediyorum. Platformu ve stratejisiyle 355.000 doların üzerinde kazandım. Kendisine Telegram'da Nildatrading adresinden ulaşabilirsiniz, her zaman rehberlik etmeye hazır.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Acun Ilıcalı galada sürprizi açıkladı! İsmi gizli tutuluyor: Survivor'a efsane bir yıldız daha

Galada sürprizi açıkladı! Survivor'a efsane bir yıldız daha
Fatih Ürek yaşam mücadelesi verirken miras iddiası ortalığı karıştırdı

Fatih Ürek canıyla mücadele ederken aile içinde kriz iddiası
Sürpriz sandı ama... Paspası kaldıran motokurye, büyük pişmanlık yaşadı

Sürpriz sandı ama... Paspası kaldıran motokurye büyük pişmanlık yaşadı
Muazzez Abacı'nın film gibi hayatı! Gözlerden uzak büyüttüğü bir kızı vardı

Abacı'nın film gibi hayatı! İşte gözlerden uzak büyüttüğü kızı
Acun Ilıcalı galada sürprizi açıkladı! İsmi gizli tutuluyor: Survivor'a efsane bir yıldız daha

Galada sürprizi açıkladı! Survivor'a efsane bir yıldız daha
ABD'de hükümet 43 gün sonra açıldı! Trump imzayı attı

ABD tarihinin en büyük krizi bitti! Trump imzayı attı
Diddy hakkındaki disiplin iddiaları büyüyor! Tahliye tarihi de değişti

Cezaevinde neler yaşandı? Ünlü rapçinin tahliyesi aniden ertelendi
Tarihi mağaradan gelen esrarengiz sesler tedirgin ediyor

Tarihi mağaradan esrarengiz sesler! Kimse yanından geçmek istemiyor
Polis memuru, ailesini bu yüzden katletmiş

Polis memuru, ailesini bu yüzden katletmiş
Mustafa Şentop: Üniversiteyi bitirmiş olmak, evlenme yaşını yukarıya taşıyor

Nüfus artış hızındaki düşüşü, çok konuşulacak bir nedene bağladı
Neymar Brezilya'yı karıştırdı

Ne yaptın sen Neymar? Tek hareketiyle koca ülkeyi karıştırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan emlak vergisine fahiş zamlarla ilgili müjdeyi verdi: Çözüm önerilerini meclise sunacağız

Vatandaşı isyan ettiren fahiş zamlar için Erdoğan müjdeyi verdi
Rafa Silva rest çekti: O varsa ben yokum

Rafa Silva rest çekti: O varsa ben yokum
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.