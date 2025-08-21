Galatasaray'a transfer mesajı: Size gelirim

Galatasaray, CSKA Moskova forması giyen orta saha oyuncusu Matvey Kislyak ile ilgileniyor. Genç oyuncunun da Galatasaray'a sıcak baktığı ve Sarı-kırmızılı formayı giymek istediği belirtildi.

Transfer çalışmalarına devam eden Süper Lig devi Galatasaray, transferde yönünü Rusya'ya çevirdi.

CSKA MOSKOVA'DAN İSTİYOR

BeIN Sports'ta yer alan habere göre; Galatasaray, orta saha transferi için CSKA Moskova forması giyen 20 yaşındaki genç oyuncu Matvey Kislyak'ı kadrosuna katmak istiyor. Sarı-kırmızılıların bu oyuncuyu takip ettiği belirtildi.

GALATASARAY'A GELMEK İSTİYOR

Öte yandan Kislyak'ta Galatasaray'a yeşil ışık yaktı. Oyuncu tarafının Galatasaray'a sıcak baktığı ve Sarı-kırmızılı formayı giymek istediğini açıkladığı belirtildi.

SEZON RAKAMLARI

Güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösterilen Kislyak, geride kalan sezonda 33 resmi maçta 4 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

