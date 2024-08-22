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Galatasaray'a piyango vurdu! Nelsson'a Premier Lig'den dudak uçuklatan teklif

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Galatasaray'ın Danimarkalı stoperi Victor Nelsson'a İngiltere Premier Lig takımlarından West Ham talip oldu. İngiliz ekibi, 25 yaşındaki savunmacı için 14 milyon euroluk bir teklif yapmaya hazırlanıyor. Nelsson'a Sevilla, Lille ve Bologna'nın da ilgisi var. Öte yandan yıldız futbolcunun sarı-kırmızılılar ile 2026 yılına kadar olan sözleşmesinde 25 milyon euroluk serbest kalma maddesi bulunuyor.

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın yıldız futbolcularına teklifler gelmeye devam ediyor. Son olarak sarı-kırmızılıların Danimarkalı stoperi Victor Nelsson'a İngiltere Premier Lig'de talip çıktı.

WEST HAM İSTİYOR

İngilizlerin köklü gazetesi The Guardian'da yer alan habere göre; İngiltere Premier Lig ekibi West Ham, Galatasaray'ın 25 yaşındaki savunma oyuncusu Victor Nelsson'a teklif yapmaya hazırlanıyor.

14 MİLYON EUROYU GÖZDEN ÇIKARDILAR

Stoper arayışlarını sürdüren İngiliz takımın, Danimarkalı stoperi 14 milyon euro karşılığında kadrosuna katmayı planladığı belirtildi.

3 TALİBİ DAHA VAR

Söz konusu haberde West Ham'ın kısa süre içinde teklif yapmaya hazırlandığı Victor Nelsson ile İspanyol ekibi Sevilla, Fransa'dan Lille ve İtalya Serie A takımlarından Bologna'nın da ilgisinin olduğu vurgulandı.

GALATASARAY RAKAMLARI

Sarı-Kırmızılı takım ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2026 yılına kadar devam eden Nelsson, çıktığı 129 karşılaşmada 4 gol ve 1 asist kaydetti. Güncel piyasa değeri 17 milyon Euro olan başarılı futbolcu, bu sezon ise 3 karşılaşmada görev aldı ve 267 dakika sahada kaldı.

25 MİLYON EUROYA SERBEST KALIR

Öte yandan 11 Ağustos 2021 tarihinde FC København'dan 7 milyon Euro karşılığında transfer edilen Nelsson'un, yapılan anlaşma gereği tek taraflı serbest kalma bedeli 25 milyon euro olarak belirlenmişti.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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