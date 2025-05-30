Galatasaray'a kaleci transferinde kötü haber! Yıldız isim Cimbom'u reddetti

Yıldız kalecisi Fernando Muslera'nın ayrılma kararından sonra yeni kaleci arayışları sürdüren Galatasaray'da kaleci transferinde çarpıcı bir gelişme yaşandı.

BULKA GALATASARAY'I REDDETTİ

İngiliz basınında yer alan habere göre; Galatasaray, Ligue 1 ekibi Nice'in Polonyalı kalecisi Marcin Bulka'ya geçtiğimiz günlerde transfer teklifinde bulundu ancak Sarı-kırmızılılara Bulka'dan kötü haber geldi. Haberde, 25 yaşındaki Polonyalı kalecinin Galatasaray'ın teklifini reddettiği aktarıldı.

İTALYA YA DA İNGİLTERE'Yİ İSTİYOR

Performansıyla birçok Avrupa takımının gözdesi haline gelen Bulka'ın İtalya Serie A ve Premier Lig takımlarından teklif aldığı ve hedefinin bu liglerden birinde oynamak olduğu ifade edildi. Nice ile 1 yıllık daha sözleşmesi olan deneyimli eldivenin bonservis bedelinin 15 milyon euro olduğu da aktarıldı.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Nice kalesini 40 maçta koruyan Bulka, 55 gole engel olamazken, 8 maçta da kalesini gole kapadı. Polonyalı file bekçisinin piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösteriliyor.