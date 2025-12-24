Galatasaray'a dev gelir: 15 milyon dolar
Galatasaray, sportif başarılarını mali kazanca dönüştürmeye hazırlanıyor. Ocak 2026 itibarıyla RAMS Park'taki 198 locasını iki yıllık süreyle satışa sunacak olan sarı-kırmızılı kulüp, buradan 14–15 milyon doların üzerinde bir gelir elde etmeyi hedefliyor.
Arazi satışlarından önemli bir gelir elde eden Galatasaray yönetimi, şimdi de ocak ayında 198 locasını 2 yıllık satışa sunacak.
15 MİLYON DOLAR GELİR
SÖZLEŞMELERİNİ UZATACAKLAR
Kulüp kaynaklarından edinilen bilgilere göre, mevcut loca sahiplerinin neredeyse tamamı sözleşmelerini uzatma niyetinde. Bunun yanı sıra hali hazırda locası bulunmayan çok sayıda başvuru sahibi de sıraya girmiş durumda. Locaya olan yoğun talep, satış sürecinin kısa sürede tamamlanmasını beklenen hale getiriyor. Galatasaray yönetimi, Ocak 2026 itibarıyla kasaya girecek bu önemli gelirle birlikte mali anlamda ciddi bir rahatlama yaşamayı planlıyor.
EKONOMİK KAZANÇ SAĞLANACAK
Son 3 sezonda kazanılan şampiyonlukların yarattığı sportif başarı, loca gelirleriyle doğrudan ekonomik kazanca dönüşmüş olacak.