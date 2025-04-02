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Galatasaray'a derbide sakatlık şoku! Yıldız futbolcu oyuna devam edemedi

Galatasaray'a derbide sakatlık şoku! Yıldız futbolcu oyuna devam edemedi
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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Fenerbahçe ile karşılaşan Galatasaray'da Mario Lemina, sakatlandı ve oyundan çıkmak zorunda kaldı. Lemina'nın yerine 61. dakikada Przemyslaw Frankowski oyuna dahil oldu.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe ile karşılaşan Galatasaray, maç sırasında sakatlık şoku yaşadı. Sarı-kırmızılı ekibin tecrübeli orta saha oyuncusu Mario Lemina, ikinci yarıda yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi.

OYUNA DEVAM EDEMEDİ

Kadıköy'de oynanan derbide ilk 11'de sahaya çıkan Mario Lemina, karşılaşmanın 61. dakikasında sakatlık geçirdi. Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından oyundan çıkmak zorunda kalan Lemina'nın yerine Przemyslaw Frankowski oyuna dahil oldu.

Sarı-kırmızılı ekip, Lemina'nın sakatlık durumu hakkında henüz resmi bir açıklama yapmazken, oyuncunun sağlık kontrollerinin ardından son durumunun netleşmesi bekleniyor. Teknik heyet ve taraftarlar, Lemina'nın durumunu endişeyle takip ediyor.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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