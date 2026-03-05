Haberler

Galatasaray'a çılgın gelir! Tamı tamına 5.5 milyar TL

Galatasaray ürün ve forma satışında 5.5 milyar TL ciroya ulaşarak rekor kırarken, Liverpool maçı öncesi GS Store satışlarının daha da artması bekleniyor.

  • Galatasaray Mağazacılık AŞ'nin toplam cirosu 5.5 milyar TL'ye ulaştı.
  • Galatasaray'ın GS Store mağazalarında geçen sezon 1 milyon 29 bin adet forma satıldı.
  • Galatasaray Mağazacılık AŞ'nin halka arz sürecinin bu yıl içinde tamamlanması planlanıyor.

Galatasaray, mağazacılık gelirlerinde tarihi bir seviyeye ulaştı. Sarı-kırmızılı kulüp ürün ve forma satışından elde ettiği ciroyu 5.5 milyar TL'ye çıkararak yeni bir rekora imza attı.

CİRO 5.5 MİLYAR TL'YE ULAŞTI

Galatasaray Mağazacılık AŞ'nin gelirleri dikkat çekici seviyeye ulaştı. Yüzde 18 seviyesinde olan kâr oranını yüzde 38'e çıkaran şirketin toplam cirosu 5.5 milyar TL'ye yükseldi.

FORMA SATIŞINDA YÜKSEK HEDEF

GS Store mağazalarında geçen sezon toplam 1 milyon 29 bin adet forma satışı gerçekleşti. Kulübün son dönemde piyasaya sürdüğü retro forma serisiyle bu sezon da benzer satış rakamlarına ulaşılması hedefleniyor.

HALKA ARZ PLANI

Uzun süredir üzerinde çalışılan Galatasaray Mağazacılık AŞ'nin halka arz sürecinin ise bu yıl içinde tamamlanmasının planlandığı ifade edildi.

LIVERPOOL MAÇI SATIŞLARI ARTIRABİLİR

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ile oynanacak karşılaşma öncesinde GS Store mağazalarında satışların daha da artması bekleniyor. Taraftarların yoğun ilgisi kulübün mağazacılık gelirlerine önemli katkı sağlıyor.

