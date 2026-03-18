Galatasaray'a çifte bayram! Hepsi havaya uçacak

Galatasaray, Liverpool'u eleyip çeyrek finale kalırsa UEFA'dan 12.5 milyon euro daha kazanacak ve toplam gelirini 66 milyon euroya yükseltecek.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Liverpool deplasmanında tarihi bir mücadeleye çıkıyor. Sarı-kırmızılı ekip, İngiliz temsilcisini eleyerek çeyrek finale yükselmesi halinde büyük bir gelir elde edecek.

ÇEYREK FİNAL BİLETİ 12.5 MİLYON EURO

Cimbom, Liverpool'u saf dışı bırakıp son 8 takım arasına kalmayı başarırsa UEFA'dan 12.5 milyon euro daha kazanacak. Bu gelir, kulübün Avrupa kazancını önemli ölçüde artıracak.

ŞİMDİYE KADAR 53.5 MİLYON EURO KAZANDI

Galatasaray, turnuvaya katılım payı olarak 18.62 milyon euro aldı. Lig aşamasında elde ettiği 3 galibiyet ve 1 beraberlikle 7 milyon euro performans primi kazanan sarı-kırmızılılar, ayrıca 5.08 milyon euro sıralama geliri elde etti.

Yayın gelirlerinden 8.41 milyon euro ve UEFA katsayı payından 2.42 milyon euro kazanan temsilci, play-off turu için 1 milyon euro ve son 16 turuna yükselme ödülü olarak da 11 milyon euroyu kasasına koydu.

TOPLAM GELİR 66 MİLYON EUROYA ULAŞABİLİR

Tüm bu kalemlerle birlikte Galatasaray'ın mevcut geliri 53.5 milyon euroya ulaştı. Sarı-kırmızılı ekip, Liverpool'u eleyerek çeyrek finale yükselirse toplam gelirini 66 milyon euroya çıkaracak.

Alper Kızıltepe
Haberler.com
