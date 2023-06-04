Galatasaray 9 yıl sonra evinde Fenerbahçe'yi mağlup etti

Fenerbahçe derbisinden 3 puanla ayrılan Galatasaray, sarı-lacivertlileri Nef Stadyumu'nda 9 yıl sonra mağlup etti.

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray sahasında Fenerbahçe ile mücadele etti. Sarı-kırmızılılar rakibini 3-0 mağlup ederek evinde kötü seriyi bitirdi. Aslan, Nef Stadyumu'nda sarı-lacivertlileri en son 18 Ekim 2014 tarihinde oynanan derbide 2-1'lik skorla yenmişti. Cimbom bu sonuçla Fenerbahçe'yi sahasında 9 yıl sonra yenmiş oldu. - İSTANBUL