Galatasaray 25. Şampiyonluğunu İlan Etti

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında 25. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da taraftarlar maç bitiminde Florya Metin Oktay Tesislerinde kutlama yapıyor.

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray, Kayserispor'u 3-0 mağlup ederek sezonun bitimine 2 hafta kala üst üste 3, toplamda da 25. şampiyonluğunu ilan etti. Taraftarlar maç bitimiyle Florya Metin Oktay Tesisleri'nin önüne gelerek kutlama yaptı. - İSTANBUL