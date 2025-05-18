Galatasaray, 25. Şampiyonluğunu Gümüşhane'de Coşkuyla Kutladı
Süper Lig'de 2024-2025 sezonunda 25. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, Gümüşhane'de taraftarlarıyla birlikte kutlama yaptı. Taraftarlar şehrin merkezinde toplandı ve yürüyüş gerçekleştirerek coşkularını gösterdi.
Süper Lig'de 2024-2025 sezonunda 25. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da taraftarlar Gümüşhane'de şampiyonluğu coşkuyla kutladı.
Şampiyonluk haberinin gelmesinin ardından sarı-kırmızılı taraftarlar kent merkezinde bir araya geldi. Ellerinde Galatasaray bayrakları taşıyan ve meşaleler yakan taraftarlar, tezahüratlar eşliğinde yürüyüş gerçekleştirdi.
Araçlarıyla konvoy oluşturan taraftarlar, kornalarla şehir merkezinde tur atarak kutlamalara katıldı. - GÜMÜŞHANE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor