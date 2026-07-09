Galatasaray'da yeni sezon hazırlıklarına devam edildi
Galatasaray, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınma, koşu ve çift kale maçla antrenman yaptı. Hazırlıklar yarın çift idmanla sürecek.
Galatasaray, 2026-2027 sezonunun hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, dinamik ısınmayla başladı.
Koşu çalışmasıyla devam eden antrenman, dörde dört oyunun ardından çift kale maçla sona erdi.
Galatasaray, hazırlıklarını yarın yapacağı çift idmanla sürdürecek.
Kaynak: AA / Ceren Aydınonat