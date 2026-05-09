Ardahan'da Galatasaray'ın şampiyonluk sevinci yaşandı

Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonu şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi Ardahan'da da sarı-kırmızılı taraftarlar sokaklara döküldü. Bitime bir hafta kala gelen şampiyonluk sonrası kentte meydanlar, caddeler büyük bir coşkuya sahne oldu.

RAMS Park'ta oynanan karşılaşmanın ardından binlerce taraftar ellerinde bayraklar ve meşalelerle kutlamalara başladı. Ardahan'da araç konvoyları oluşturulurken, taraftarlar marşlar ve tezahüratlar eşliğinde şampiyonluğu kutladı. - ARDAHAN

