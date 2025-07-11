Galatasaray 2025-2026 Sezonu Hazırlıklarını Sürdürüyor

Galatasaray, 2025-2026 sezonu hazırlıklarını bugün yaptığı çift antrenmanla sürdürdü.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan sabah antrenmanında salonda kuvvet çalışması ve sahada koşu çalışmasıyla gerçekleştirdi. Tüm futbolcuların katıldığı ve topla ısınmayla başlayan akşam idmanı, gruplar halinde topa sahip olma çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Galatasaray, yarın saat 10.30'da yapacağı idmanın ardından saat 21.30'da hazırlık maçında deplasmanda Ümraniyespor ile karşı karşıya gelecek. - İSTANBUL