Galatasaray 2025-2026 Sezonu Hazırlıklarına Devam Ediyor

Galatasaray 2025-2026 Sezonu Hazırlıklarına Devam Ediyor
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Galatasaray, 2025-2026 sezonu hazırlıklarına Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde antrenman yaparak devam etti.

GALATASARAY, 2025-2026 sezonu hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı. Dört grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, iki grup halinde topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 12.30 ve 18.00'da yapacağı antrenmanlarla hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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