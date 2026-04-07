Haberler

Galatasaray, 200 milyon Euro'luk çılgın gelirin sahibi oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray taraftarı yeni sezon öncesi kulübe çılgın bir gelir elde ettirdi. Gelecek sezon için yüzde 95 koltuk yenileme başvurusu olurken, sarı-kırmızılı kulüp loca artı VIP'ten 140 milyon Euro gelir elde etti. Cimbom, stat isim sponsorluğu ile birlikte stat gelirinde 200 milyon Euro'luk gelire ulaştı.

Trendyol Süper Lig’de şampiyonluk mücadelesini sürdüren ve yeni sezon planlamalarına hız veren Galatasaray, saha içindeki başarısını mali tabloya da yansıtmayı başardı. 

BİLET, LOCA VE VIP KOLTUK SATIŞINDAN 140 MİLYON EURO

Sarı-kırmızılı yönetim, kombine bilet, loca ve VIP koltuk satışlarından elde edilen gelirlerle kulüp tarihinin rekorunu kırdı. Edinilen bilgilere göre, taraftarların yoğun ilgisi sayesinde sadece bu kalemlerden kasaya giren miktar 140 milyon Euro seviyesine ulaştı.

İSİM HAKKIYLA BİRLİKTE 200 MİLYON EURO'LUK DEV GELİR

Kulübün stadyum operasyonlarından elde ettiği bu devasa gelir, stat isim hakkı sponsorluğu ve diğer yan gelirlerin eklenmesiyle birlikte toplamda 200 milyon Euro bandına dayandı. Mevcut loca ve kombine sahiplerinin %95 gibi rekor bir oranda yenileme hakkını kullanması, camiadaki kenetlenmeyi ve yeni sezona duyulan güveni bir kez daha gözler önüne serdi. Avrupa devleriyle yarışacak düzeye gelen bu finansal tablo, sarı-kırmızılıların transfer piyasasındaki elini de bir hayli güçlendirecek.

Cemre Yıldız
Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

