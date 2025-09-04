Haberler

Galata Spor, Kırklarelispor'u Eleyerek Ziraat Türkiye Kupası'nda İkinci Tura Yükseldi
33 yıl aradan sonra profesyonel liglerde mücadele etmeye başlayan Galata Spor, Ziraat Türkiye Kupası 1. turunda Kırklarelispor'u 2-1 yenerek adını 2. tura yazdırdı. Maçta genç oyuncu Mustafa Bahadır Öztürk'ün attığı gol geceye damgasını vurdu.

33 yıl aradan sonra profesyonel liglere dönen Galata Spor, Ziraat Türkiye Kupası 1'inci Tur karşılaşmasında deplasmanda 2'inci Lig temsilcisi Kırklarelispor'u eleyerek adını 2'nci tura yazdırdı.

İlk yarının sonunda 1-0 geriye düşen Galata Spor, ikinci yarıda bulduğu golle eşitliği sağladı. Uzatma dakikalarında ise altyapısından yetişen genç oyuncusu Mustafa Bahadır Öztürk'ün attığı golle sahadan 2-1 galip ayrılan Galata spor, güçlü rakibini saf dışı bırakmayı başardı.

Galata Spor, kupada yoluna devam ederken, altyapıdan gelen oyuncusunun kritik golü camiaya ayrı bir gurur yaşattı.

Maç sonunda konuşan Galata Spor Kulübü Başkanı Emin Selim Akgül, "33 yıl aradan sonra yükseldiğimiz 3. Lig'de ilk resmi karşılaşmamızı Kırklarelispor ile oynadık. Galata Sporumuza yakışır bir oyunla adımızı 2'nci tura yazdırdık. Emeği geçen teknik ekibimizi, futbolcularımızı ve taraftarlarımızı tebrik ediyorum" dedi.

Akgül ayrıca, hafta sonu oynanacak Edirnespor maçı öncesinde taraftarı tribünlere davet etti. Yeni sezona dair mesajında ise Galata Spor'un sıradan bir kulüp olmadığını, köklü geçmişi, değerleri ve kimliğiyle Türk futbolunun en saygın camialarından biri olduğunu vurguladı. Asıl mücadelenin yalnızca profesyonel liglere yükselmek değil, bu liglerde kalıcı olmak, daha yukarılara tırmanmak ve gelecek nesillere güçlü bir miras bırakmak olduğunu belirten Akgül, "Galata Spor'un hak ettiği profesyonel liglerde en iyi yere ulaşması için tüm gücümüzle mücadele edeceğiz" dedi.

