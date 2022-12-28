Futbolu bırakan Özer Hurmacı, yeşil sahalara geri döndü! Sözleşmesindeki detay dikkat çekici

1.5 yıl önce futbolu bırakan Özer Hurmacı, yeşil sahalara geri dönüyor. Bursaspor ile 6 aylığına anlaşmaya varan 36 yaşındaki futbolcunun kısa süre içerisinde antrenmanlara katılması bekleniyor. Futbolu bırakmadan önce son olarak Bursaspor forması giyen Özer Hurmacı'ya yeşil-beyazlı kulüp, geçmiş dönem alacakları dışında bir meblağ ödemeyecek.