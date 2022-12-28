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Futbolu bırakan Özer Hurmacı, yeşil sahalara geri döndü! Sözleşmesindeki detay dikkat çekici

Spor Haberleri

1.5 yıl önce futbolu bırakan Özer Hurmacı, yeşil sahalara geri dönüyor. Bursaspor ile 6 aylığına anlaşmaya varan 36 yaşındaki futbolcunun kısa süre içerisinde antrenmanlara katılması bekleniyor. Futbolu bırakmadan önce son olarak Bursaspor forması giyen Özer Hurmacı'ya yeşil-beyazlı kulüp, geçmiş dönem alacakları dışında bir meblağ ödemeyecek.

TFF 2. Lig ekibi Bursaspor, transferde sürpriz bir hamle yaptı. Yeşil-beyazlılar, Özer Hurmacı'yı renklerine bağladı.

6 AYLIK İMZA ATTI

Yaklaşık 1.5 yıl önce kramponlarını asan Özer Hurmacı, yeşil sahalara geri döndü. Bursaspor ile 6 aylığına anlaşmaya varan 36 yaşındaki futbolcunun kısa süre içerisinde antrenmanlara çıkması bekleniyor.

GEÇMİŞ DÖNEM ALACAKLARI ÖDENECEK

Futbolu bırakma kararı almadan önce de son olarak Bursaspor forması giyen Özer Hurmacı'ya yeşil-beyazlılar, geçmiş dönem alacaklarının dışında bir meblağ ödemeyecek.

Haberler.com - Spor

Özer Hurmacı Bursaspor Spor Haberler

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