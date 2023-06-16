Futbolu bırakan Burak Yılmaz, Beşiktaş'a imzayı atıyor! Bambaşka bir görevi olacak
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Geçtiğimiz günlerde kariyerini sonlandırdığını açıklayan Burak Yılmaz, Beşiktaş'a antrenör olarak geri dönüyor. Başkan Ahmet Nur Çebi ile görüşecek olan Yılmaz'ın daha sonrasında teknik direktör Şenol Güneş'in yardımcılığına getirilmesi bekleniyor.
Son olarak Fortuna Sittard forması giyen Burak Yılmaz, geçtiğimiz gün düzenlediği basın toplantısında futbolculuk kariyerine nokta koyduğunu açıklamıştı. Eski golcünün, antrenörlük kariyeri başlıyor.
BURAK YILMAZ, ANTRENÖR OLUYOR
Ortacizgi.com'da yer alan habere göre, Bayram Bektaş'ın Şenol Güneş'in yardımcılığından ayrılmasının ardından göreve Burak Yılmaz'ın getirilmesi bekleniyor.
ÇEBİ İLE GÖRÜŞECEK
Başkan Ahmet Nur Çebi ile bir görüşme gerçekleştirecek eski golcü, sürecin olumlu ilerlemesi durumunda antrenörlük kariyerine resmen başlayacak.