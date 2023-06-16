Futbolu bırakan Burak Yılmaz, Beşiktaş'a imzayı atıyor! Bambaşka bir görevi olacak

Geçtiğimiz günlerde kariyerini sonlandırdığını açıklayan Burak Yılmaz, Beşiktaş'a antrenör olarak geri dönüyor. Başkan Ahmet Nur Çebi ile görüşecek olan Yılmaz'ın daha sonrasında teknik direktör Şenol Güneş'in yardımcılığına getirilmesi bekleniyor.