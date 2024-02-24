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Futbolseverler 2'ye bölündü! Fenerbahçe'nin golünde ofsayt var mı yok mu?

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Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'yı konuk ettiği maçta 45. dakikada Dzeko'nun attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Bu karar futbolseverleri ikiye böldü ve tartışmaları beraberinde getirdi.

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe sahasında ligin formda takımlarından Kasımpaşa'yı konuk etti.

TEMPO DÜŞÜK

Mücadelenin ilk 45 dakikasında Fenerbahçe'nin iptal edilen golü dışında başka gol olmadı. Maçtaki düşük tempo futbolseverleri tatmin etmedi.

Futbolseverler 2'ye bölündü! Fenerbahçe'nin golünde ofsayt var mı yok mu?

DZEKO ATTI AMA OFSAYT

İlk yarının son anlarında Fenerbahçe yıldız futbolcusu Dzeko ile golü buldu. Maçın hakemi VAR kontrolünün ardından golü iptal etti. O karar futbolseverleri 2'ye böldü. Bazı futbolseverler kararın yanlış olduğunu savunurken bazıları da tam tersi yönünde görüş belirtti.

İşte o pozisyon;

Futbolseverler 2'ye bölündü! Fenerbahçe'nin golünde ofsayt var mı yok mu?

Kaynak: Haberler.com Haber Merkezi / Spor

Edin Dzeko Fenerbahçe Kasımpaşa Spor Haberler

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