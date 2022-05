Futboldan daha fazla uzak kalamadı! Ersun Yanal geri dönüyor

2013/2014 sezonunda Fenerbahçe ile şampiyonluk yaşayan, son olarak da Antalyaspor'u çalıştıran Ersun Yanal, 2022-2023 sezonuyla birlikte sahalara dönmeye hazırlanıyor.

PROJESİNE İNANDIĞI BİR TAKIMI ÇALIŞTIRMAK İSTİYOR

Akşam.com.tr'de yer alan habere göre, 60 yaşındaki tecrübeli hoca, Süper Lig'deki bazı takımlardan teklif alırken, bu konuda ince eleyip sık dokuyacak. Yanal için öncelik proje. Projesine inandığı bir takıma imza atmak isteyen Ersun Yanal'ın, onun dışındaki tekliflere sıcak bakmadığı öğrenildi.

FENERBAHÇE'YE YEŞİL IŞIK YAKTI

Ersun Yanal geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, iki kez çalıştırdığı Fenerbahçe'ye yeşil ışık yakarak, "Ben profesyonel bir teknik direktörüm. Fenerbahçe'de olmak, çalışmak her teknik direktör için hedeftir. Bu bir onurdur. Her zaman bunun yolu açıktır. Bana ihtiyaç olduğunda her koşulda Fenerbahçe için tamam derim." ifadelerini kullanmıştı.

