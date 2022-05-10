Futboldan daha fazla uzak kalamadı! Ersun Yanal geri dönüyor
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Son olarak Ekim 2021'de Antalyaspor'dan ayrılan ve o tarihten beri kulüpsüz olan Ersun Yanal, gelecek sezonda yeniden takım çalıştırmayı planlıyor. Projesine inandığı bir takımın başına geçme hedefinde olan deneyimli hoca, onun dışında gelen hiçbir teklifi kabul etmeyi düşünmüyor.
2013/2014 sezonunda Fenerbahçe ile şampiyonluk yaşayan, son olarak da Antalyaspor'u çalıştıran Ersun Yanal, 2022-2023 sezonuyla birlikte sahalara dönmeye hazırlanıyor.
PROJESİNE İNANDIĞI BİR TAKIMI ÇALIŞTIRMAK İSTİYOR
Akşam.com.tr'de yer alan habere göre, 60 yaşındaki tecrübeli hoca, Süper Lig'deki bazı takımlardan teklif alırken, bu konuda ince eleyip sık dokuyacak. Yanal için öncelik proje. Projesine inandığı bir takıma imza atmak isteyen Ersun Yanal'ın, onun dışındaki tekliflere sıcak bakmadığı öğrenildi.
FENERBAHÇE'YE YEŞİL IŞIK YAKTI
Ersun Yanal geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, iki kez çalıştırdığı Fenerbahçe'ye yeşil ışık yakarak, "Ben profesyonel bir teknik direktörüm. Fenerbahçe'de olmak, çalışmak her teknik direktör için hedeftir. Bu bir onurdur. Her zaman bunun yolu açıktır. Bana ihtiyaç olduğunda her koşulda Fenerbahçe için tamam derim." ifadelerini kullanmıştı.