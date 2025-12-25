Haberler

Futbolda Şike Kumpas İddialarına Gözaltılar

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Futbolda şike kumpas iddialarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Ahmet Gülüm, Ebru Köksal, İlhan Helvacı ve Lütfi Arıboğan gözaltına alındı. Şüpheliler, alınan ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında daha fazla ismin gözaltına alınabileceği belirtildi.

Futbolda şike kumpas iddialarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Ahmet Gülüm, Ebru Köksal, İlhan Helvacı ve Lütfi Arıboğan gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - Spor
Futbolda FETÖ soruşturması! Biri üst düzey 4 isim ifadeye çağrıldı

Futbolda yeni deprem! Biri üst düzey 4 isim ifadeye çağrıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ailesi Bruce Willis'in beynini bağışlama kararı aldı

Aileden çarpıcı karar! Dünyaca ünlü aktörün beyni bağışlanacak
Özcan Deniz'in 'Vefatınızda olmayacağım' dediği annesinden kötü haber geldi

"Vefatınızda olmayacağım" dediği annesinden kötü haber geldi
Beyazıt Öztürk ekranlara dönüyor! İşte yeni programın yayın tarihi

Beyaz ekranlara dönüyor! İşte yeni programın yayın tarihi
2 ay önce doğurduğu bebeğinin katili oldu

2 ay önce doğurduğu bebeğinin katili oldu
Ailesi Bruce Willis'in beynini bağışlama kararı aldı

Aileden çarpıcı karar! Dünyaca ünlü aktörün beyni bağışlanacak
93 yaşındaki Mehmet amcadan duygulandıran hareket! Son birikimini bakın nereye bağışladı

Mehmet amcadan örnek hareket! Son birikimini bakın nereye bağışladı
Zıpkınla balık avına çıkan emekli askeri savcı feci şekilde hayatını kaybetti

Balık avına çıkan emekli askeri savcı feci şekilde hayatını kaybetti