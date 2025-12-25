Futbolda Şike Kumpas İddialarına Gözaltılar
Futbolda şike kumpas iddialarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Ahmet Gülüm, Ebru Köksal, İlhan Helvacı ve Lütfi Arıboğan gözaltına alındı. Şüpheliler, alınan ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında daha fazla ismin gözaltına alınabileceği belirtildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - Spor