Futbolda devrim gibi karar! Penaltı kuralı değişiyor

Futbolda devrim gibi karar! Penaltı kuralı değişiyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu, penaltı vuruşu ve Video Yardımcı Hakem uygulaması için yeni kurallar getirmeye hazırlanıyor. Yeni öneriye göre, bir oyuncunun kullandığı penaltı vuruşu direkten döner veya kaleci tarafından kurtarılırsa, pozisyon devam etmeyecek.

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), futbol kurallarında köklü değişiklikler yapmaya hazırlanıyor.

3 YENİ KURAL ÖNERİSİ

The Times'ta yer alan habere göre; IFAB üç yeni kural önerisini gündemine aldı. Bu önerilerden ikisi VAR uygulaması hakkında olurken, diğer öneri ise penaltı kuralına dair oldu.

PENALTI KAÇARSA KALE VURUŞU

Yeni öneriye göre, bir oyuncunun kullandığı penaltı vuruşu direkten döner veya kaleci tarafından kurtarılırsa, pozisyon artık devam etmeyecek. Şut sonrası penaltıyı kullanan oyuncu ve takım arkadaşları pozisyonu takip edip gol atmak isteyemeyecek. Penaltı kaçarsa oyun duracak ve diğer takıma kaleci vuruşu verilecek.

VAR ARTIK MÜDAHALE EDEBİLECEK

Önerilen diğer iki kural değişikliği ise VAR'ın yetki alanını genişletmeyi hedefliyor. Buna göre, hakem haksız yere köşe vuruşu vermişse, VAR müdahale ederek kararı iptal edebilecek. Aynı şekilde, bir oyuncuya gösterilen ikinci sarı kart da VAR incelemesiyle geri alınabilecek.

Haberler.com / İsmail Elal - Spor
Grand Kartal Otel'in genel müdürü Emir Aras'tan şaşırtan talep: Tahliyemi istemiyorum

78 canı ölüme terk eden müdürden şaşırtan talep: Tahliyemi istemiyorum
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tatilde aşk tazeledi! Somer Şef'e sevgilisinden karpuzlu jest

Romantik jest! Sevgilisine havuzda karpuz yedirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.