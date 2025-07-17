Futbolda devrim gibi karar! Penaltı kuralı değişiyor

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), futbol kurallarında köklü değişiklikler yapmaya hazırlanıyor.

3 YENİ KURAL ÖNERİSİ

The Times'ta yer alan habere göre; IFAB üç yeni kural önerisini gündemine aldı. Bu önerilerden ikisi VAR uygulaması hakkında olurken, diğer öneri ise penaltı kuralına dair oldu.

PENALTI KAÇARSA KALE VURUŞU

Yeni öneriye göre, bir oyuncunun kullandığı penaltı vuruşu direkten döner veya kaleci tarafından kurtarılırsa, pozisyon artık devam etmeyecek. Şut sonrası penaltıyı kullanan oyuncu ve takım arkadaşları pozisyonu takip edip gol atmak isteyemeyecek. Penaltı kaçarsa oyun duracak ve diğer takıma kaleci vuruşu verilecek.

VAR ARTIK MÜDAHALE EDEBİLECEK

Önerilen diğer iki kural değişikliği ise VAR'ın yetki alanını genişletmeyi hedefliyor. Buna göre, hakem haksız yere köşe vuruşu vermişse, VAR müdahale ederek kararı iptal edebilecek. Aynı şekilde, bir oyuncuya gösterilen ikinci sarı kart da VAR incelemesiyle geri alınabilecek.