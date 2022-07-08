Futbolcuları efkar bastı! Galatasaray antrenmanına Müslüm Gürses'in şarkısı damga vurdu - Haberler

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Futbolcuları efkar bastı! Galatasaray antrenmanına Müslüm Gürses'in şarkısı damga vurdu

Haberler.com - Spor
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Galatasaray kamp yaptığı Avusturya'da yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Ağır geçen antrenmanların futbolcuları oldukça zorladığı görülürken, idmandan sonra Patrick van Aanholt'un arkadaşlarının talebini kırmayarak yanında taşıdığı hoparlörden Müslüm Gürses'in "Unutamadım" parçasını çalması dikkat çekti. Bazı futbolcular parçaya eşlik ederken o anlar kameralara yansıdı.

Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında kamp yaptığı Avusturya'da hazırlıklarına devam etti. Graz kentine bağlı Bad Waltersdorf kasabasındaki Therme Stadı'nda teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen sabah antrenmanında futbolcular, iki grup halinde kuvvet çalışması yaptı.

İDMANDAN SONRA MÜSLÜM GÜRSES DİNLEDİLER

Galatasaraylı futbolcular, yoğun tempoda geçen antrenmanda yorgunluklarını Müslüm Gürses'in "Unutamadım" parçasını dinleyerek attı. Futbolcular son bölümde buzlu suya girerek antrenmanı tamamlarken, bu sırada Hollandalı oyuncu Patrick van Aanholt yanında taşıdığı seyyar hoparlörden yabancı parçalar çaldı. Patrick van Aanholt, Türk oyuncuların isteği üzerine Müslüm Gürses'in "Unutamadım" parçasını açarken, bazı futbolcular da parçaya eşlik etti. Sarı-kırmızılı takım hazırlıklarına akşam antrenmanıyla devam edecek.

GALATASARAY İLK HAZIRLIK MAÇINA ÇIKIYOR

Galatasaray, Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçını yarın oynayacak. Sarı-kırmızılı takım, TSİ 20.30'da Avusturya ekibi Sturm Graz ile Merkur Arena'da karşı karşıya gelecek.

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Müslüm Gürses Galatasaray Spor Haberler

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