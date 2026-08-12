Hapoel, Kopenhag ve Rapid Wien play-off'ta
UEFA Konferans Ligi üçüncü eleme turunda Hapoel Tel Aviv, Kopenhag ve Rapid Wien rakiplerini eleyerek play-off turuna yükseldi. Rövanş maçlarının ardından turu geçen takımlar belli oldu, kalan maçlar yarın oynanacak.
UEFA Konferans Ligi'nde rakiplerini eleyen Hapoel Tel Aviv, Kopenhag ve Rapid Wien, play-off turuna yükseldi.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasının üçüncü eleme turunda 3 rövanş maçı oynandı.
İsrail ekibi Hapoel Tel Aviv, 2-0 kazandığı ilk maçın rövanşında konuk olduğu Polonya temsilcisi Katowice'ye 2-1 yenilse de tur atladı.
Danimarka'nın Kopenhag takımı ise 3-0 galip geldiği ilk karşılaşmanın rövanşında Macaristan ekibi Debrecen'i evinde 5-1 yendi ve yoluna devam etti.
Avusturya temsilcisi Rapid Wien de 4-1 kazandığı ilk müsabakanın rövanşında ağırladığı Estonya'nın Palde ekibini 2-0'lık skorla geçti.
Konferans Ligi'nde üçüncü eleme turu rövanşları, yarınki maçlarla tamamlanacak.