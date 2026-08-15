Gençlerbirliği-Fenerbahçe: İlk Yarı 1-1
- Gençlerbirliği: 1 - Fenerbahçe: 1 (İlk yarı)
Stat: Eryaman
Hakemler: Oğuzhan Aksu, Esat Sancaktar, Osman Gökhan Bilir
Gençlerbirliği : İrfan Can Eğribayat, Pereira, Goutas, Zuzek, Abdurrahim Dursun, Traore, Diabate, Ensar Kemaloğlu, Tongya, Oğulcan Ülgün, Koita
Fenerbahçe : Tarık Çetin, Mert Müldür, Skriniar, Ake, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Guendouzi, İrfan Can Kahveci, Asensio, Oğuz Aydın, Talisca
Goller: Dk. 13 Talisca ( Fenerbahçe ), Dk. 37 Tongya ( Gençlerbirliği )
Trendyol Süper Lig'in açılış haftasındaki Gençlerbirliği- Fenerbahçe maçının ilk yarısı 1-1 tamamlandı.
13. dakikada Oğuz Aydın'ın sol köşeden ceza sahasına girer girmez topu sağ ayağına alarak çektiği şut, kaleciden döndü. Ceza sahasının solundaki Levent Mercan, önünde kalan topu yerden altıpasın hemen dışındaki Talisca'ya gönderdi. Brezilyalı futbolcu, bekletmeden yaptığı vuruşla Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi.
25. dakikada Fenerbahçe'nin sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta Oğuz Aydın, meşin yuvarlağı uzak direğe doğru ortaladı. Geriden gelen İsmail Yüksek'in altıpasın içinden yaptığı kafa vuruşunda top, Gençlerbirliği kalecisi İrfan Can Eğribayat'ın kucağında kaldı.
Başkent ekibi, ilk şutunu 29. dakikada çekti. Ensar Kemaloğlu'nun ceza sahasının dışından yaptığı vuruş, direğin üstünden dışarı çıktı.
37. dakikada Fenerbahçe yarı sahasından çıkmaya çalışırken Ensar, topu Guendouzi'den çaldı. Önünde kalan meşin yuvarlağı ceza yayına kadar süren Koita, pasını solundan ceza sahasına giren Tongya'ya aktardı. Tongya'nın sağ ayağıyla çapraza yaptığı vuruş, direğe çarparak filelerle buluştu: 1-1
44. dakikada Fenerbahçe'nin sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda Talisca'nın uzak direğe doğru gönderdiği kafa vuruşu direkten döndü. Top, altıpasın sağ çaprazındaki Guendouzi'ye geldi. Guendouzi'nin şutu farklı şekilde üstten auta gitti.
Maçın ilk yarısı 1-1 beraberlikle sonuçlandı.