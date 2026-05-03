Haberler

Futbol: Trendyol Süper Lig

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

- Hesap.com Antalyaspor: 0 - Corendon Alanyaspor: 0

Stat: Corendon Airlines Park Antalya

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Suat Güz, Ali Can Alp

Hesap.com Antalyaspor: Julian, Bünyamin Balcı (Dk. 76 Paal), Veysel Sarı (Dk. 76 Giannetti), Hüseyin Türkmen, Erdoğan Yeşilyurt, Ceesay, Ballet, Soner Dikmen (Dk. 76 Saric), Safuri (Dk. 90+3 Boli), Doğukan Sinik (Dk. 69 Storm), Van de Streek

Corendon Alanyaspor: Victor, Lima, Aliti, Ümit Akdağ, Hadergjonaj, Maestro (Dk. 61 Janvier), Makouta, Ruan (Dk. 90+3 Enes Keskin), Meschack (Dk. 90+3 İzzet Çelik), Hwang (Dk. 76 Hagi), Güven Yalçın (Dk. 61 İbrahim Kaya)

Sarı kartlar: Dk. 10 Maestro, Dk. 45 Ümit Akdağ, Dk. 65 Lima, Dk. 69 Ruan, Dk. 90+3 Meschack (Corendon Alanyaspor), Dk. 26 Ballet, Dk. 84 Sami Uğurlu (Teknik direktör), Dk. 90+4 Soner Dikmen (Yedek kulübesinde) (Hesap.com Antalyaspor)

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Hesap.com Antalyaspor ile Corendon Alanyaspor 0-0 berabere kaldı.

60. dakikada sağ kanattan taşıdığı topla ceza sahasına giren Ballet'in şutunda, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

63. dakikada sol taraftan kazanılan köşe atışında penaltı noktası üzerinde topla buluşan Lima'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak Van de Streek'e çarparak ağlarla buluştu. VAR'dan gelen uyarının ardından pozisyonu monitörden izleyen hakem Atilla Karaoğlan, faul gerekçesiyle golü iptal etti.

83. dakikada Hagi'nin ara pasıyla sol taraftan ceza sahasına giren Ruan'ın şutunda, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

Karşılaşma, golsüz eşitlikle tamamlandı.

Kaynak: AA / Sinan Özmüş
Gaziantep ile Şanlıurfa'yı sağanak ve şiddetli fırtına vurdu

İki şehrimizde süper hücre kabusu! 1 kişi öldü, 51 kişi yaralandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şampiyonluk maçı öncesi takım kaptanından tüyleri diken diken eden motivasyon konuşması

Söylediklerini duyanların tüyleri diken diken
Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek tutuklandı

Muhittin Böcek'in gözaltındaki gelini hakkında karar
Abdullah Gül ile ilgili 'adaylık' iddiasına Bülent Arınç'tan yalanlama

Abdullah Gül ile ilgili iddiaya son noktayı koydu
Barış Göktürk'ten temizlik operasyonu: Başkan olursa 17'sini de gönderecek

Başkan olursa 17'sini de gönderecek
Şampiyonluk maçı öncesi takım kaptanından tüyleri diken diken eden motivasyon konuşması

Söylediklerini duyanların tüyleri diken diken
Galatasaray'dan Gabriel Sara için karar: Bu parayı veren imzayı attırır

Galatasaray'dan son karar: 40 milyon Euro verildiği anda satılacak
Kartepe, mayıs ayında beyaza büründü

Mayısta kara kışı yaşıyorlar! Görüntüler İstanbul'un komşu şehrinden