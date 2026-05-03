Futbol: Trendyol Süper Lig
- Zecorner Kayserispor: 0 - ikas Eyüpspor: 1 (İlk yarı)
Stat: RHG Enertürk Enerji
Hakemler: Mehmet Türkmen, Candaş Elbil, Murat Şener
Zecorner Kayserispor: Bilal Bayazıt, Katongo, Semih Güler, Denswil, Carole, Dorukhan Toköz, Benes, Chalov, Cardoso, Makarov, Onugkha (Dk. 44 Tuci)
ikas Eyüpspor: Jankat Yılmaz, Calegari, Claro, Bedirhan Özyurt, Umut Meraş, Metehan Altunbaş, Taşkın İlter, Legowski, Radu, Yao, Umut Bozok
Gol: Dk. 4 Claro (ikas Eyüpspor)
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında oynanan Zecorner Kayserispor-ikas Eyüpspor karşılaşmasının ilk yarısını konuk ekip 1-0 önde tamamladı.
4. dakikada Eyüpspor öne geçti. Sağ taraftan Calegari'nin kullandığı kornerde altıpas içerisinde savunmanın arasından iyi yükselen Claro'nun kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.
10. dakika hızlı gelişen Eyüpspor atağında, sol çaprazdan ceza sahasına giren Umut Meraş'ın sert şutunda, kaleci Bilal Bayazıt topu çeldi. Kaleciden dönen topu savunma uzaklaştırdı.
19. dakikada Cardoso'nun sol taraftan kullandığı kornerde altpasın biraz gerisinden Onugkha'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak direk dibinden auta çıktı.
33. dakikada Eyüpspor ikinci gole yaklaştı. Calegari'nin pasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan Umut Bozok'un şutunda, meşin yuvarlak yan direğe çarparak auta gitti.
42. dakikada Kayserispor ceza sahası içerisinde oluşan karambolde Metehan Altunbaş, önünde kalan topa vurdu. Kaleci Bilal Bayazıt üzerine gelen meşin yuvarlağı kontrol etti.
45+5. dakikada Kayserispor'da Chalov, ceza sahası içerisinde önünde kalan topu filelerle buluşturdu. VAR'ın uyarısının ardından saha kenarında pozisyonu izleyen maçın hakemi Mehmet Türkmen, ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.
Karşılaşmanın ilk yarısı, ikas Eyüpspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.