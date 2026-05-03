Futbol: Trendyol Süper Lig

- Hesap.com Antalyaspor: 0 - Corendon Alanyaspor: 0 (İlk yarı)

Stat: Corendon Airlines Park Antalya

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Suat Güz, Ali Can Alp

Hesap.com Antalyaspor: Julian, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Hüseyin Türkmen, Erdoğan Yeşilyurt, Ceesay, Ballet, Soner Dikmen, Safuri, Doğukan Sinik, Van de Streek

Corendon Alanyaspor: Victor, Lima, Aliti, Ümit Akdağ, Hadergjonaj, Maestro, Makouta, Ruan, Meschack, Hwang, Güven Yalçın

Sarı kartlar: Dk. 10 Maestro, Dk. 45 Ümit Akdağ (Corendan Alanyaspor), Dk. 26 Ballet (Hesap.com Antalyaspor)

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında oynanan Hesap.com Antalyaspor- Corendon Alanyaspor maçının ilk yarısı 0-0 sona erdi.

7. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Ballet'in sert şutunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

9. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Meschack'ın yerden ortasında altıpas üzerinde topla buluşan Hwang'ın vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

32. dakikada sağ taraftan Safuri'nin kullandığı köşe atışında penaltı noktası üzerinde yaşanan karambolde meşin yuvarlağı önünde bulan Doğukan Sinik'in şutunda, top az farkla üstten auta çıktı.

45+1. dakikada sağ kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Safuri'nin ortasında, ceza sahası içinde topla buluşan Van de Streek'in vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Victor'un müdahalesiyle oyun alanına döndü.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.

Kaynak: AA / Sinan Özmüş
