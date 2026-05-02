Futbol: Trendyol Süper Lig
- Trabzonspor: 1 - Göztepe: 1
Stat: Papara Park
Hakemler: Ozan Ergün, Murat Altan, Murat Temel
Trabzonspor: Onana, Ozan Tufan, Nwaiwu, Salih Malkoçoğlu (Dk. 69 Lovik), Mustafa Eskihellaç, Folcarelli, Bouchouari (Dk. 69 Zubkov), Pina, Muçi (Dk. 46 Oulai), Augusto (Dk. 85 Umut Nayir), Onuachu
Göztepe: Lis, Bokele, Heliton, Godoi, Arda Okan Kurtulan, Miroshi (Dk. 90+6 Taha Altıkardeş), Dennis (Dk. 76 Musah Mohammed), Cherni, Antunes (Dk. 76 Krastev), Juan (Dk. 88 Guilherme), Janderson (Dk. 88 Jeferson)
Goller: Dk. 32 Juan (Göztepe), Dk. 90+3 Umut Nayir (Trabzonspor)
Kırmızı Kart: Dk. 42 Mustafa Eskihellaç (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Dk. 25 Bouchouari, Dk. 80 Pina, Dk. 90+6 Oulai, Dk. 90+7 Onuachu (Trabzonspor), Dk. 58 Antunes, Dk. 69 Janderson, Dk. 81 Arda Okan Kurtulan, Dk. 84 Heliton (Göztepe)
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Trabzonspor ile Göztepe 1-1 berabere kaldı.
58. dakikada Ozan Tufan'ın sağdan ortasında, ceza alanı içinde Onuachu'nun kafa vuruşunda, top yandan auta gitti.
77. dakikada Krastev'in pasında ceza alanı hemen dışından Juan'ın şutunda, top kaleci Onana'da kaldı.
90. dakikada Krastev'in sağdan kullandığı kornerde ceza alanı içinde iyi yükselen Heliton'un kafa vuruşunda, top yandan auta çıktı.
90+3. dakikada Trabzonspor eşitliği sağladı. Zubkov'un sağdan kullandığı köşe atışında, ceza alanı içinde Lovik'in indirdiği topu Umut Nayir filelere gönderdi: 1-1
Karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sona erdi.